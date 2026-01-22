Urteil im Rudloff-Prozess: Der Steuerhinterziehung schuldig – Ex-Bordellchef muss ins Gefängnis
1
Ein denkwürdiger Prozess ist zu Ende gegangen, in dem sogar der Hamburger Verteidigerund Revisionsexperte Gerhard Strate als Rechtsanwalt aufgetreten ist. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Landgericht Stuttgart hat den ehemaligen Bordellbetreiber Jürgen Rudloff wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt.

Es war eine Entscheidung, die sogar die Forderung des Staatsanwalts übertroffen hat. Die 6. Wirtschaftsstrafkammer hat am Donnerstag den ehemaligen Betreiber des Paradise-Bordells Jürgen Rudloff wegen Steuerhinterziehung zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Eine Strafe in dieser Höhe kann nicht zu Bewährung ausgesetzt werden. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, muss Rudloff in Haft.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.