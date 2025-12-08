Tod eines Polizisten in Stuttgart: Fahrerin des Unfallautos verurteilt – „Habe keinen Fehler begangen“
1
 Trauerbezeugung am Tag nach dem Unfall im Juni 2024. Foto: Max Kovalenko

Im Prozess um den Unfalltod eines Motorradpolizisten bei der EM 2024 ist das Urteil gefällt. Die verurteilte Autofahrerin äußert sich am letzten Prozesstag mit einer Erklärung.

Wenige Tage nach ihrem 71. Geburtstag und vor dem Urteilsspruch am Montag hat sich die Autofahrerin erstmals mit einer Erklärung zu dem Vorwurf geäußert – und jegliche Schuld am Unfalltod eines 61-jährigen Motorradpolizisten bei dem Polizeikonvoi für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán bei der Fußball-EM 2024 zurückgewiesen.

