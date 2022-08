1 Ein 41-Jähriger wird vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs freigesprochen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Mit einem Freispruch endete für einen 41-Jährigen der Missbrauchsprozess vor dem Landgericht Stuttgart. Dem Eiskunstlauftrainer aus dem Kreis Esslingen hatte die Staatsanwaltschaft sexuelle Übergriffe auf zwei damals Minderjährige vorgeworfen.















Das Landgericht Stuttgart hat einen Mann vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern freigesprochen. Die Anklage hatte dem 41-Jährigen aus dem Kreis Esslingen vorgeworfen, zwei Mädchen, die zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Taten minderjährig waren, mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Acht Verhandlungstage dauerte der Prozess vor der Zweiten Großen Strafkammer. Grundsätzlich war das Verfahren öffentlich, zum Schutz der mutmaßlichen Opfer waren Zuschauer und Presse aber über weite Teile der Hauptverhandlung ausgeschlossen worden. Auch die Plädoyers fanden hinter verschlossenen Türen statt. Der 41-Jährige hatte die Vorwürfe immer bestritten. Seine Verteidiger hatten beim Prozessauftakt im Mai der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, auf entlastende Beweise zugunsten ihres Mandanten nicht eingegangen zu sein. Die Anwälte hatten einen Freispruch gefordert. Niemand anderes sei während der Vorfälle anwesend gewesen. Es stehe daher Aussage gegen Aussage.

Der 41-Jährige kannte die Mädchen von seiner nebenberuflichen Tätigkeit als Eiskunstlauftrainer, die er im Jahr 2016 aufgenommen hatte. In den beiden Jahren 2017 und 2018 soll es laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zu diversen sexuellen Übergriffen gekommen sein. So habe der 41-Jährige die Mädchen nach dem Training nach Hause gefahren und sie dabei geküsst und unsittlich berührt, so lautete der Vorwurf. Eines der Mädchen soll der 41-Jährige in die Wohnung seines Vaters gelockt, dort zum Oralverkehr gezwungen und anschließend vergewaltig haben. Daneben war dem Trainer vorgeworfen worden, eines der mutmaßlichen Opfer mit Nacktbildern erpresst zu haben. Eines der Mädchen hatte im Frühjahr 2018 mit dem Training aufgehört und fortan keinen Kontakt mehr zu dem Angeklagten gehabt, hatte eine im Prozess als Zeugin geladene Polizistin im Verlauf des Prozesses ausgesagt. Dann habe der Mann ihr geschrieben und davon erzählt, seine Frau drohe damit, an der Schule schlimme Gerüchte über das Mädchen zu verbreiten. Der Angeklagte habe dem Mädchen gesagt, er werde die Sache mit seiner Frau klären. Im Gegenzug dazu soll er das Mädchen dazu aufgefordert haben, Geschlechtsverkehr mit ihm zu haben. Sie habe erklärt, dass sie das nicht wolle, woraufhin der Angeklagte sie dazu gezwungen haben soll, so die Beamtin.

Ehefrau bringt Ermittlungen ins Rollen

Schließlich hätten die Eltern eine Nachricht von der Ehefrau bekommen, in der ein Bild von dem Angeklagten und ihrer Tochter zu sehen war. Daraufhin hätten die Eltern ihre Tochter zur Rede gestellt und am Abend sei die Familie in Esslingen zur Polizei gegangen, um die Anzeige zu erstatten. Die Ehefrau selbst hatte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und war nicht als Zeugin im Prozess aufgetreten.