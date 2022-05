1 Das Landgericht Stuttgart hat entschieden, dass ein 39-jähriger Esslinger in die Psychiatrie muss. Er hat seine Nachbarin mit der Machete angegriffen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Weil er eine Nachbarin mit einer Machete angegriffen hat, muss ein 39-Jähriger in die Psychiatrie. Das Landgericht Stuttgart sah als erwiesen an, dass der Mann an Schizophrenie leidet und schuldunfähig ist.















Im Prozess wirkte der 39-Jährige stets in sich ruhend, fast schüchtern. Einen solchen Ausbruch wie am 7. November 2021 würde man ihm nicht ohne weiteres zutrauen. Das Landgericht Stuttgart sah es als erwiesen an, dass der Mann an jenem Tag gewaltsam in die Wohnung seiner Nachbarn eindringen wollte und dabei einer damals 70-Jährigen eine Schnittwunde an der Hand zufügte. Das Gericht kam in seiner Urteilsbegründung am Dienstag zu dem Schluss, dass der 39-Jährige an paranoider Schizophrenie leidet und aufgrund seiner seelischen Krankheit schuldunfähig ist. Die siebte Strafkammer ordnete die Unterbringung in der Psychiatrie an. Es bestehe weiterhin Gefahr für die Allgemeinheit und die Möglichkeit, dass der 39-Jährige wieder Straftaten begeht.