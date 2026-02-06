Ursache noch unklar: 2.200 Haushalte von erneutem Stromausfall in Berlin betroffen

1 In Berlin kam es am Freitag zu einem Stromausfall. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com/Oliver Boehmer

Am Freitagmorgen kam es in Berlin zu einem erneuten Stromausfall. Nach Angaben des Netzbetreibers waren davon 2200 Haushalte und 135 Gewerbekunden betroffen. Was ist bekannt?











Im Berliner Nordosten hat es am Morgen einen Stromausfall gegeben. „Wir haben aktuell eine Störung in Friedrichshain und Prenzlauer Berg“, sagte ein Sprecher vom Betreiber Stromnetz Berlin. Rund 2.200 Haushalte und 135 Gewerbekunden seien betroffen.

Der betroffene Bereich befinde sich zwischen der Greifswalder Straße und der Landsberger Allee. Nach Angaben des Betreibers soll die Störung bis 8.30 Uhr behoben sein. Zur Ursache sagte der Sprecher zunächst nichts.

Zu Jahresbeginn hatte es im Berliner Südwesten einen großen Stromausfall gegeben, der über Tage anhielt. Ursache war ein Anschlag auf die Strominfrastruktur. Das Problem ist mittlerweile behoben.