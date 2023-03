8 Augsburger Weltstars am Faden: einige der Helden aus den Geschichten der Puppenkiste. Unsere Lieblingsfiguren stellen wir in der Bildergalerie vor. Foto: Augsburger Puppenkiste

Eine Institution, die Generationen von Kindern geprägt hat, steht vor dem Aus. „Ich kann heute noch nicht sagen, in welcher Form die Puppenkiste weiter existieren wird und kann“, sagte Klaus Marschall, der Leiter der Bühne, der „Augsburger Allgemeinen“. Vor allem wegen der Corona-Pandemie sei die finanzielle Lage angespannt.

Mit „Der gestiefelte Kater“ ging es los

Im Jubiläumsjahr ist Marschall darum nicht wirklich in Feierlaune. Vor 75 Jahren, am 26. Februar 1948, hatten die Puppen der Marionettenbühne ihren allerersten Auftritt. Damals stand „Der gestiefelte Kater“ auf dem Programm. Später prägten Figuren wir das Urmel, Bill Bo oder Kalle Wirsch unzählige Kindheitserinnerungen. Vor allem die Produktion „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ steht für die Erfolgsgeschichte der Bühne. Michael Endes Buch wurde erstmals in den 1960er Jahren für die Bühne adaptiert. Im Jahr 1976 entstand die berühmte Neuverfilmung in Farbe, die seither nicht mehr aus den ARD-Kinderpogrammen wegzudenken ist.

Von Kalle Wirsch bis zum See-Elefanten

