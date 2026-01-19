1,1 Millionen Übernachtungen: Was hat der Kreis Esslingen Touristen zu bieten?

1 Auch der Kreis Esslingen und einige Kommunen nahmen die Möglichkeit war, sich auf der CMT zu präsentieren. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Nach Stuttgart ist der Kreis Esslingen in der Region am beliebtesten bei Touristen. Auf der CMT zeigen einige Kommunen, was es im Jahr 2026 im Kreis zu erleben gibt.











Es strömten Tausende Besucher am Eröffnungstag auf die Urlaubsmesse CMT – nach Angaben der Veranstalter die größte ihrer Art weltweit – , um sich die technischen Neuheiten bei Campern anzuschauen und um sich zu erkundigen, welche Flecken auf der Welt besonders entdeckenswert sind. Der Kreis Esslingen durfte da natürlich nicht fehlen, denn laut Landrat Marcel Musolf ist der in der Region direkt nach Stuttgart das beliebteste Ziel für Touristen.