1 Sanfte Hügel und viel Grün im Inselinneren: Hunderunde auf Rømø. Foto: Helge Sobik

Die dänische Nordsee-Insel Rømø ist das Gegenteil von Sylt: ruhig, bescheiden, bodenständig und perfekt für einen Urlaub mit Hund.















Link kopiert

Es gibt Tage, da flattern die Ohren im Wind, liegen sie hinter der nächsten Düne manchmal waagerecht in der Luft, knattern wie Propeller. Jedenfalls am Strand von Lakolk, jedenfalls hier auf Rømø. Wind weht immer. Mal treiben die Böen trockenes Strandgut vor sich her, lassen es abrupt den Kurs ändern, während die Hunde immer wieder versuchen, diese Knäuel aus Seegras einzufangen. Oft tanzen bunte Lenkdrachen am blauen Himmel, ziehen die Schirme der Kite-Surfer in 25 Meter Höhe übers Meer. Wieder so ein wunderbar windiger Tag: erfrischend, voller Vitalität und mit dem Gefühl, wirklich an der Nordsee zu sein.