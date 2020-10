1 Wer sehnt sich nicht nach Meer? Derzeit kann Griechenland problemlos bereist werden. Was leider nicht heißt, dass sich das nicht jederzeit ändern kann. Foto: dpa/Georg Ismar

Manch einer sieht den Urlaub vor lauter Risikogebieten nicht mehr. Wir zeigen auf einer Karte, welche Länder derzeit bereist werden können und was es unbedingt zu beachten gilt.

Stuttgart - In zweieinhalb Wochen beginnen in Baden-Württemberg die Herbstferien. Manche Menschen dürften gerade mitten in den Urlaubsvorbereitungen stecken. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie ist es mit der Reiseplanung gar nicht mehr so einfach.