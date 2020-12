Durchaus strahlen ferne Länder mit ihrer eigenen Kultur und Landschaft einen besonderen Reiz aus, doch können einzigartige Urlaube auch in heimischen Gefilden erlebt werden. Die Ostseeinsel Fehmarn mit rund 2.200 Sonnenstunden im Jahr ist ein denkbares Ziel und kann mit verschiedenen Argumenten überzeugen. Als Unterkunft können Ferienwohnungen und Ferienhäuser dienen, die neben Komfort auch das Gefühl von Geborgenheit bieten.

Die Sonneninsel mit unterschiedlichen Strandarten

Die drittgrößte Insel Deutschlands nennt 20 Strände ihr Eigen und verfügt über eine Küstenlinie von 78 Kilometern. Neben feinen Sandstränden und Naturstränden können auch Steilküsten angetroffen werden. Die Landschaft lädt zu einem Spaziergang am Meer ein und hilft damit den inneren Arzt zu aktivieren, da Bewegung in Verbindung mit der frischen Meeresluft der Gesundheit zuträglich ist. Die Meeresluft enthält unter anderem die Stoffe Salz, Magnesium, Kalium und Kalzium, die Atemwegsbeschwerden wie Heuschnupfen lindern können. Während die breiten Sandstrände im Süden der Insel zu einem ausgedehnten Baden einladen, eröffnet die Steilküste im Osten teilweise einzigartige Ausblicke auf die raue See. Urlauber mit Tieren begrüßen die 4 Hundestrände, die den tierischen Freund zu einem unbekümmerten Toben einladen. In puncto Freizeitgestaltung stehen Möglichkeiten wie Minigolf an der frischen Seeluft und Silo Climbing zur Verfügung. Die Bade- und Wellnesswelt FehMare kann unabhängig vom Wetter für ein entspannendes Badevergnügen genutzt werden. Darüber hinaus sorgen Skatepark, Speed-Schlauchboot-Mitfahrten, Kartbahn, Geocaching und Beachvolleyball für weitere Abwechslung.

Die Vorteile einer Ferienwohnung bei dem Fehmarn-Urlaub

Bei der Wahl der Unterkunft stellen Ferienwohnungen und Ferienhäuser aus verschiedenen Gründen die ideale Lösung dar. Grundsätzlich sind diese Unterkünfte deutlich günstiger als Hotels. Unter anderem Familien können von attraktiveren Preisen profitieren. Dabei sorgen vollständige Küchen und zeitgemäße Elektrotechnik für einen hohen Komfort. Häufig ist eine Geschirrspülmaschine anzutreffen, die den Abwasch erheblich vereinfacht. Unter anderem die Ferienhaus Suchmaschine travanto.de ermöglicht anhand verschiedener Kriterien die richtige Ausstattung zu finden. Ein weiterer Vorteil von Ferienwohnungen und Ferienhäusern ist die Tatsache, dass die Mahlzeiten auf den eigenen Tagesrhythmus und die persönlichen Vorlieben ausgerichtet werden können. Unter anderem für Eltern mit Kleinkindern ist diese Flexibilität eine Erleichterung, da keine starren Buffetzeiten eingehalten werden müssen. Die eigene Küche kann zugunsten der Urlaubskasse einzelne Restaurantbesuche entbehrlich machen. Allerdings bieten Ferienwohnungen und Ferienhäuser noch weitere Flexibilitätsvorteile. So kann die Urlaubszeit freier gestaltet werden, ohne auf feste Zimmerreinigungszeiten Rücksicht nehmen zu müssen.

Die Insel für Sonnenanbeter, Familien und Sportbegeisterte

Das Portal fehmarn-travel.de bietet unter anderem Ferienwohnungen in Meeresnähe und mit eigenem Saunabereich an. Die Möglichkeit, die Unterkunft nach zahlreichen Kriterien auszuwählen, hilft das richtige Urlaubsdomizil zu finden. Im Vergleich zu Hotels ist bei Ferienwohnungen sowie Ferienhäusern im Regelfall eine größere Wohnfläche anzutreffen. Dies ist unter anderem für Kinder ein Pluspunkt, da beim Spielen mehr Raum genutzt werden kann. Da losgelöst von weiteren Gästen und einem Hotelbetrieb der Abend gestaltet werden kann, wird verschiedenen Gruppenzusammenstellungen mehr Freiheit gegeben. Während Hoteliers überwiegend keine Tiere gestatten, sind Ferienwohnungen oftmals für tierische Freunde geöffnet. Im Ergebnis sprechen zahlreiche Gründe für einen Urlaub auf Fehmarn in einer Ferienwohnung oder in einem Ferienhaus.