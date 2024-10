Urban Sketcherin Adiyanti Sutandyo-Buchholz: Stimmungsvolle Skizzen mit Esslinger Motiven

3 In ihren Skizzen hält Adiyanti Sutandyo-Buchholz Esslinger Sehenswürdigkeiten wie die Innere Brücke (links) oder die Hochwacht auf der Burg fest. Foto:

Auf ihren Spaziergängen durch die Stadt fängt Adiyanti Sutandyo-Buchholz Esslinger Motive in schnellen Skizzen ein. Dieses sogenannte „Urban Sketching“ ist ein globaler kreativer Trend: Direkt vor Ort entstehen stimmungsvolle Zeichnungen.











Mit Bleistift markiert Adiyanti Sutandyo-Buchholz flink Fluchtpunkte und Proportionen, mit einem schwarzen Tintenstift zeichnet sie dann mit schnellen Strichen das komplexe Gebäudeensemble auf der Inneren Brücke, bevor sie die Zeichnung zügig mit Aquarellfarben koloriert. In wenigen Minuten hat die 56-Jährige das bei Einheimischen und Touristen beliebte Klein Venedig am Esslinger Kesselwasen als lebendige Szene festgehalten. „Urban Sketching“ nennt sich dieses spontane Skizzieren, das vor Ort in der Stadt Wesentliches und Prägnantes einfängt.