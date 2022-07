Urban Gardening in Esslingen

1 Gemeinsames Gärtnern auf dem Esslinger Stadtacker regt Natalie Philipp, Juliette Bartke, Ferhat Can und Johanna Knoop (von links) zu Diskussionen an. Foto: Roberto Bulgrin

Gemeinsam Gemüse anbauen und sich über gesellschaftliche Themen austauschen, das will Johanna Knoop von der Esslinger Galerie Villa Merkel mit dem Stadtacker-Projekt.















In seinem Rollstuhl kommt Wolfgang Kayko jeden Tag zum Stadtacker für kulturelle Vielfalt am Gärtnerhaus der städtischen Galerie Villa Merkel in Esslingen. „Da nehme ich mir auch mal einen Salat oder einen Rettich frisch vom Beet mit“, sagt der Rentner. Auch sein Begleithund Rambo ist dabei. Das Tier hat sich ein schattiges Plätzchen gesucht. Der schwerbehinderte Mann genießt die Mitarbeit. „Im Pflegeheim würde mir die Decke auf den Kopf fallen.“