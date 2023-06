10 Blick auf die lange Tafel in der Tübinger Straße von der Paulinenbrücke aus Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In Stuttgart gibt’s was Neues: Drei Tage lang soll eine 72 Meter lange Tafel auf der Tübinger Straße ein Treffpunkt und kommunikativer Dreh- und Angelpunkt der Stadtgesellschaft sein. Am Mittwochabend wurde dort erst mal ausgiebig getafelt.















Eine 72-Meter lange Tafel mitten auf der Tübinger Straße, ein Vier-Gänge-Menü aus geretteten Lebensmitteln, Servietten aus ausrangierten Gastro-Tischdecken, Schürzen aus Secondhand-Herrenhemden, gefertigt von Sinti-Frauen in Belgrad – hier fällt wirklich vieles aus dem Rahmen! Die Foodsharing-Tafel, ein gemeinsamer Beitrag von Stuttgarter Bürgerstiftung, dem Lebensmittelretter Harry Pfau von Harrys Bude und der Kirchengemeinde St. Maria zu der am Mittwoch eröffneten internationalen Urban Future Conference in Stuttgart erregt in jedem Fall Aufmerksamkeit. Bäckermeister Rudolf Frank, einer der Gäste, meint anerkennend: „So etwas hat es in Stuttgart noch nicht gegeben.“