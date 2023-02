1 Christian A. Koch als Boandlkramer (links) und Marcus Michalski sinnieren über die Liebe. Foto: Patrick Pfeiffer

Die zärtliche Seite des Gevatters Tod bringt der Schauspieler Christian A. Koch zum Klingen: „Das fühlt sich an wie Stubenfliegen im Bauch“, säuselt der Protagonist in der Bühnenfassung des Films „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“ an der Esslinger Landesbühne. Anders kann er sich nicht ausdrücken. Dabei zuckt sein Körper zusammen. Wohlig fährt es ihm durch alle Glieder. Ein Gefühl, das der Sensenmann nicht kennt. Intendant Marcus Grube hat für die Esslinger Landesbühne eine Bühnenfassung des Drehbuchs geschrieben, das von Michael Bully Herbig, Marcus H. Rosenmüller und Ulrich Limmer stammt. Mit Limmer hatte die WLB bereits die Bühnenfassung der Filmsatire „Schtonk“ realisiert.

Nun wagt sich die Landesbühne an eine weitere Filmadaption. Humorvoll und düster zugleich setzte der Regisseur Christoph Biermeier Joseph Vilsmaiers letzten Filmhit in Szene. Für das tief in der Volkskultur verwurzelte Stück hat der Bayer ein Händchen. Dramaturgisch hat die Uraufführung des Theaterskripts allerdings gewisse Längen. Zu sehr verheddert sich die Handlung stellenweise um die Kämpfe des Tods mit der ignoranten Dorfgemeinschaft. Da reiht die Regie einen Jux an den anderen. Weniger Rückblicke in die Vergangenheit wären da mehr gewesen. Die schönen Augenblicke, die das Ensemble aus der Liebesgeschichte mit reichlich Gruselfaktor zieht, machen solchen Leerlauf aber wieder wett.

Eine morbide Szenerie

Altrosa Hortensien und Pfingstrosen sprießen aus dem Bühnenbild, das Claudia Rüll Calame-Rosset geschaffen hat. Verblasste Farbtöne verleihen der Szenerie etwas Morbides. Im Zentrum der Bühne steht eine Dorfkirche, aus der ein Stück Mauer gebrochen ist. Da haben die Werkstätten zarte Lüftl-Malerei hingepinselt, wie man sie von bayerischen Fachwerkbauten kennt. In dieser Kulisse öffnen sich die Türen in den Himmel und in die Hölle. Ohne große Bühnenaufbauten schafft es die Künstlerin, die Spielebenen klar zu trennen. Mit klug komponierter Lichtregie gelingt es Biermeier, dass das Publikum der Achterbahn zwischen der Welt, dem Himmel und der Hölle problemlos folgen kann.

Bei den Kostümen orientiert sich die Ausstatterin am Stil der 1950er-Jahre, in der die Handlung spielt. Die junge Mutter Gefi hofft zunächst vergebens, dass ihr Mann Anderl aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt. Als ihr Sohn Maxl einen Unfall hat, begegnet sie dem Tod. Der heißt in Bayern Boandlkramer (deutsch: Händler von Gebeinen).

Sacht der Wirklichkeit enthoben

Fahl geschminkt und im schwarzen Anzug läuft der Schauspieler Koch zur Höchstform auf. Der Zylinder sitzt ihm schief auf dem Kopf. Mit der Choreografin Magdalena Wurm hat er eine Körpersprache entwickelt, die den Plot sacht der Wirklichkeit enthebt. Der drahtige Künstler tänzelt über die Bühne, steigt in den Himmel hinauf, bohrt sich ins Herz der jungen Mutter. Dass er da nicht landen kann, macht ihn nur umso sympathischer. Das trägt der gebürtige Bayer mit reichlich schwarzem Humor. Kochs Philosophie über die Liebe und das Leben berührt.

Allzu kalt lässt ihn Gefi, die Cathrin Zellmer als pragmatische Mutter zeigt, da abblitzen. Zauberhafte Momente gelingen Koch dagegen mit dem kleinen Max, den er vor der Hölle rettet. Die Schülerin Greta Bald hat keine Berührungsängste, wenn sie mit dem Sensenmann über das Leben und die Liebe spricht. Um das Kind zu retten, lässt sich der Boandlkramer auf einen Deal mit dem Teufel ein. In dieser Rolle glänzt Oliver Moumouris, auch wenn er zum Mikro greift und Tex-Mex-Songs zum Besten gibt. Thomas Unruhs Musik wechselt vom bayerischen Volkslied im Stil der Volksmusik-Erneuerer Haindling zum harten Rocksound aus der Hölle. Weil er den Hallodri Gumberger in den Himmel schickt, kann er das Kind zunächst retten. Das Verwirrspiel ist damit aber noch lange nicht vorbei. Marcus Michalski gibt als auferstandener Toter noch immer den Lebemann. An der Aufgabe, den Boandlkramer für die Liebe fit zu machen, scheitert aber auch er. Da ist Hopfen und Malz verloren.

Völlig unabhängig von den Filmbildern

Schön und völlig unabhängig von den Filmbildern zeichnet Regisseur Biermeier die Szenen aus dem Volk. Da menschelt es gewaltig. Als geschäftstüchtige Mutter, die ihren Sohn um jeden Preis verheiraten will, ist Gesine Hannemann ebenso perfekt besetzt wie Reinhold Ohngemach als korrupter Pfarrer. Ihr Sohn Toni ist in Kim Patrick Bieles ein Halbstarker mit viel Herz und wilden Fäusten. Bei den himmlischen Figuren greift die Regie zu sehr in die Kitsch-Kiste. Als Himmelspförtnerin im Rauschgoldengel-Kostüm kann Elif Veyisoglu ihren zauberhaften Hintersinn nur begrenzt entfalten. Lily Frank öffnet das Tor zur Hölle da cooler.

Biermeier und das Ensemble erfassen die Magie der Figur aus dem bayerischen Volksglauben betörend schön. Wenn auch der Humor manchmal in plumpe Derbheit abgleitet, so gelingt es dem Regieteam doch, dem Gevatter Tod seinen Schrecken zu nehmen. Die Botschaft, die der Theaterabend vermittelt, ist schlicht. Das Sterben gehört zum Leben dazu. Da gibt es kein Tabu.

Wieso also nicht einfach positiv auf den Tod zugehen? Daran aber kranken gerade die westlichen Gesellschaften. Augenzwinkernd verkündet der Boandlkramer am Schluss, dass es am Ende mit allen ein Wiedersehen geben wird. Für das vergnügliche Volkstheater gab es vom Publikum tosenden Applaus, vor allem für den Hauptdarsteller. Christian A. Koch überschreitet in der vielschichtigen Rolle Grenzen.

Weitere Termine im Esslinger Schauspielhaus: 24. Februar, 2. und 11. März.