Esslinger Gemeindehaus So soll das „neue Blarer“ ein Haus für die ganze Stadt werden

Die evangelische Kirche will das Gemeindehaus am Blarerplatz zu einem offenen Haus für die ganze Stadt machen. An Ideen fehlt es nicht, doch die Finanzierung muss gesichert werden. Die Stadtkapelle Esslingen ging nun mit gutem Beispiel voran.