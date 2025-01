Upcycling-Idee der Firma Metzger: Warum Esslinger Mitarbeiter Werbebanner über der Schulter tragen

1 Die Stuttgarter Lederschmiede macht aus Werbebannern stylische Taschen. Foto: Metzger GmbH & Co. KG

Banner werden zu Bags: Eine Esslinger Firma stattet ihre Beschäftigen mit Upcycling-Taschen aus, die sie aus ausrangierten Planen beim Stuttgarter Sozialunternehmen Lederschmiede herstellen lässt.











Nicht anders als daheim muss auch in der Firma irgendwann mal der vollgestopfte Keller aufgeräumt werden. Das stand auch beim Esslinger Bauträger und Immobilienmakler Metzger an. Nur: Was tun mit all den alten Werbe- und Baustellenbannern, die projektbezogen erstellt und deswegen nicht wiederverwendbar sind? Zum Wegwerfen waren sie viel zu schade, zum Aufheben zu sperrig, zumal sie wohl ohnehin nicht mehr zum Einsatz kommen würden. In einem kleinen Team entstand schließlich die Idee, dass man aus den alten Bannern doch robuste Taschen produzieren lassen könnte, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Allerdings wollte der Betrieb nicht selbst ins Taschengeschäft einsteigen. Deshalb wurden die alten Planen an die „Lederschmiede“ gespendet. Das ist ein Sozialprojekt der Caritas Stuttgart. Hier werden Taschen in allen Variationen und Materialien wie Mesh, Filz, Leder oder Planen hergestellt. Unter Anleitung von Sozialarbeitern werden die Produkte gestaltet, hergestellt und verkauft. Die Lederschmiede bietet rund 20 betreute Arbeitsplätze und Qualifizierungsangebote für sozial Benachteiligte, ehemalige Drogenabhängige und andere Menschen mit ungewöhnlichen Lebensgeschichten. Das Sozialunternehmen unterstützt beim Wiedereinstieg in den Beruf oder dabei, Struktur in den Alltag zu bekommen.

Aus alten Planen werden Taschen. Foto: Metzger GmbH & Co. KG

So wurden unter dem Motto „Gestern Banner – heute Bag“ die ausrangierten Planen der Esslinger Firma zu stylischen Taschen verarbeitet. „Von den Taschen aus der Lederschmiede waren wir so begeistert, dass wir unser Team direkt mit dem ersten Schwung an Taschen für Besichtigungs-, Übergabe-, Abnahme-, Baustellen- oder Notartermine ausgestattet haben“, so Sabine Dolderer, Referentin der Geschäftsleitung und CSR- und Nachhaltigkeitsmanagerin. Im Arbeitsalltag bräuchten die Beschäftigten immer mal wieder eine Tasche zum Transport von Unterlagen oder kleinen Materialien. „Wir bemühen uns im Unternehmen schon lange, Müll zu reduzieren beziehungsweise zu vermeiden, entsprechend unglücklich waren wir über die Verwendung von Papiertüten“, erklärt sie. Aber nicht nur Nachhaltigkeit, Optik und Funktion der Banner-Bags hätten überzeugt. „Ganz besonders hat uns gefreut, dass wir ein soziales Projekt unterstützen konnten und mit der Lederschmiede einen kompetenten und hilfsbereiten Partner gefunden haben“, teilt das Unternehmen mit und kündigt an: „Auch in der Zukunft bekommen unsere aussortierten Werbebanner hier ein zweites, neues Leben.“