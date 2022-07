6 Auch über Filderstadt blitzte es am Mittwochabend. Foto: SDMG/Boehmler

Heftige Gewitter mit Sturmböen und Starkregen sind am Mittwochabend über den Kreis Esslingen gezogen. Dabei gab es auch einige kleinere Einsätze der Feuerwehren.















Nach der großen Hitze in den vergangenen Tagen folgte am Mittwochabend ein Unwetter. Auch im Kreis Esslingen entlud sich eine Gewitterzelle: es blitze, donnerte, stürmte und regnete heftig. Von größeren Schäden blieb der Kreis Esslingen jedoch verschont. „Vereinzelt kam es zu Einsätzen, einen Unwetterschwerpunkt gab es jedoch nicht“, sagt Carsten Ruick, Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis Esslingen.

Vorsorglich zusätzliches Personal für Leitstelle

Vorsorglich hatte man bei der Leitstelle mehr Personal eingeplant, rückblickend wäre das laut Ruick jedoch eigentlich nicht nötig gewesen. Lediglich zu zwei nennenswerteren Einsätzen war es gekommen: Wegen des starken Regens lief in Deizisau Wasser in eine Gaststätte in der Marktstraße. In Denkendorf löste sich aufgrund des heftigen Sturms ein Blechdach.

Stromausfall in Nürtingen – möglicherweise wegen Blitzeinschlag

Vermehrte Einsätze, Schäden oder Verletzte wegen des Unwetters gab es auch aus Sicht des Polizeipräsidiums Reutlingen, das neben dem Kreis Esslingen auch für die Landkreise Reutlingen, Tübingen und den Zollernalbkreis zuständig ist, nicht: Einige Äste wurden abgerissen und Bauzäune sind umgekippt. In Nürtingen hat es nach den Angaben einer Sprecherin des Präsidiums am Abend im Bereich der Olgastraße einen Stromausfall gegeben. Auslöser war wohl ein umgelegter Sicherheitsschalter in den Stadtwerken. „Ursache dafür könnte eventuell ein Blitzeinschlag gewesen sein“, sagt die Polizeisprecherin. Der Schaden konnte behoben werden, sodass die Anwohner wieder Strom hatten.