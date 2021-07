1 Endstation Österreichischer Platz: In der Straßenunterführung stand am Montagabend das Wasser. Es gab kein Durchkommen mehr. Foto: dpa/Marijan Murat

Jürgen Mutz ist Chef es Stuttgarter Kanalnetzes, das beim Unwetter am Montag an seine Grenzen kam. Im Interview erklärt er, warum das Netz nicht für jeden starken Regen gerüstet ist, und warnt vor den Gefahren in Unterführungen.

Stuttgart - Beim Unwetter am Montag hieß es schnell an mehreren Stellen in der Stadt „Land unter“. Vor allem die Straßenunterführungen in der Innenstadt standen unter Wasser. Für das Kanalnetz ist die städtische Tochtergesellschaft „Stadtentwässerung Stuttgart (SES)“ verantwortlich. Deren Chef, Jürgen Mutz, erklärt, wo es besonders heikel war und warum das Kanalnetz nicht so ausgebaut werden kann, dass Situationen wie Anfang der Woche künftig vermieden werden können.