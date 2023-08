1 Bei der Polizei in Reutlingen gingen am Freitag zahlreiche Anrufe ein. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Sonne, Sommer, Sonnenschein im August? Nicht in Reutlingen. In der Innenstadt läuft die Kanalisation über, Hagel sorgt für zusätzlich verstörende Bilder im August. Was die Polizei dazu sagt.















Am Freitagnachmittag ist ein Unwetter über Reutlingen hinweggefegt und hat zahlreiche Bilder produziert, die so gar nicht zum August passen wollen und sich in sozialen Netzwerken über den frühen Abend massiv verbreitet haben. „Also in Reutlingen geht grad die Welt unter, oder wie?“, heißt es etwa auf Twitter zu Videomitschnitten wie diesem, der zeigt, dass sich Straßen teilweise fast in Bäche verwandelt haben:

Von einem Weltuntergang kann laut Polizei nicht die Rede sein, auch wenn die überlaufenen Straßen durchaus berechtigt Anlass zur Sorge geben. „Gegen 16.30 Uhr gingen bei uns die ersten Anrufe ein“, sagt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. In Abstimmung mit der Feuerwehr sei bekannt, dass sowohl Unterführungen als auch private Keller vollgelaufen seien. „Wir gehen davon auf, dass der Wind zuvor viel Laub auf die Straße geweht hat und die Kanalisation dadurch übergelaufen ist“, so der Polizeisprecher.

Auch heftiger Hagel in Reutlingen

Die Wassermassen in den Straßen seien außerdem von Hagel begleitet worden. Verletzt wurde durch das Unwetter nach aktuellem Erkenntnisstand niemand, eine detaillierte Auflistung von Sachschäden gibt es noch nicht. Auch von größeren Unfällen im Zusammenhang mit dem Gewitter wisse man nichts. Inzwischen ist der Spuk auch vorüber. Von den Überflutungen betroffen sei fast nur der Reutlinger Innenstadtteil gewesen.