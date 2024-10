Unwetter: Taylor Swift spendet 5 Millionen Dollar für Hurrikan-Opfer

3 Pop-Superstar Taylor Swift spendet Millionen für Hurrikan-Opfer. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/AP/dpa

Nach Hurrikan «Helene» droht jetzt im US-Bundesstaat Florida mit Hurrikan «Milton» eine weitere Katastrophe. Superstar Taylor Swift will den Betroffenen mit einer Millionen-Spende helfen.











Link kopiert

Los Angeles - Pop-Superstar Taylor Swift (34) hat für die Hurrikan-Opfer in den USA fünf Millionen US-Dollar (rund 4,5 Millionen Euro) gespendet. Sie seien der Sängerin für ihre großzügige Spende für die Versorgung der Opfer der Hurrikans "Helene" und "Milton" unglaublich dankbar, teilte die Hilfsorganisation "Feeding America" in ihren sozialen Medien mit. Das Geld würde in die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern und in den Wiederaufbau von Gemeinden fließen.

Swift spendete schon häufig nach Naturkatastrophen in den USA Geld. Im vorigen Dezember gab sie nach schweren Wirbelstürmen im US-Bundesstaat Tennessee eine Million US-Dollar für den Wiederaufbau zerstörter Gemeinden.

Vor knapp zwei Wochen war Hurrikan "Helene" auf Florida getroffen. Im Südosten der USA hinterließ der Wirbelsturm Verwüstung und forderte mehr als 200 Menschenleben. Mit "Milton" folgt jetzt an der Westküste Floridas ein besonders starker Hurrikan.