Bei der aktuellen Hitze in Deutschland ist in dieser Woche noch einmal etwas draufgelegt worden: Am Mittwoch wurden an drei Stationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mehr als 40 Grad gemessen. Der höchste Wert wurde mit 40,1 Grad in Hamburg-Neuwiedenthal erreicht, berichtete der DWD – und korrigierte damit seinen zuvor genannten Jahresrekordwert 40,3 Grad in Bad Mergentheim (Baden-Württemberg).

Rekordverdächtige Hitze

Peter Crouse, Meteorologe beim DWD in Stuttgart, findet am Freitag deutliche Worte: „Offiziell wurde zwar ein Rekord gebrochen, aber wir sind sehr skeptisch“, sagt der Kanadier am Telefon. Es bestünden Zweifel an der Messung, die diese nicht repräsentativ erscheinen lassen. „Aber wir waren knapp dran, Rekorde zu brechen“, so Crouse. Der Deutschland-Rekord liegt bei 41,2 Grad, gemessen am 25. Juli 2019 in NRW. Trotz allem: „Das war eine ordentliche Hitzewelle .“

Gewitter bringen Abkühlung

Für alle Kesselbewohner, die sich auf eine Abkühlung freuen, hat er eine gute Nachricht im Gepäck: Gewitter verjagen die Hitzewelle in der Region, auch Unwetter seien möglich – bis es soweit ist, dürfen wir uns allerdings noch auf traumhaftes Sommerwetter freuen. Am Freitag und in den kommenden Tagen herrscht in der Region Stuttgart „Hochdruckeinfluss“ – im Fachjargon gesprochen. Heißt übersetzt: Sonne, Sonne, Sonne und Temperaturen bis zu 32 Grad. Gegen Mitternacht stehen dann „vereinzelt Schauer und Gewitter auf der Speisekarte“, so der Meteorologe. Örtlich sei mit Starkregen bis zu 25 Liter auf den Quadratmeter zu rechnen. „Ich sehe allgemein wenig Unwetter-Potenzial. Die Gewitter ziehen zügig durch.“

Wann die Kaltfront kommt

Am Samstag bleibt es am Vormittag zunächst wolkig, „zum Mittag hätte die Sonne eine Chance, die Wolken aufzulockern“, meint der DWD-Fachmann. Doch bereits am Nachmittag könnten sich kurze Schauer oder Gewitter bilden. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte bis 28 Grad. Für Sonntag und Montag verspricht der Meteorologe perfektes Sommerwetter bei Temperaturen um die 32 Grad.

Ganz Durschnaufen von der Hitze ist ab Dienstagnacht angesagt. „Da haben wir die nächste aufziehende Kaltfront mit Gewittern auf dem Schirm“. Und die Abkühlung hält zumindest ein paar Tage an. Ab Dienstag pendeln sich die Temperaturen um die 25 Grad ein, also „im vernünftigen Bereich für diese Jahreszeit“, wie DWD-Mann Crouse konstatiert.