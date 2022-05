Unwetter in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist ein 38-Jähriger bei einem schweren Unwetter ums Leben gekommen. Der Mann habe beim Betreten des unter Wasser stehenden Kellers einen Stromschlag erlitten.















Der Mann habe beim Betreten des Kellers einen Stromschlag erlitten, sei dadurch zu Fall gekommen und vermutlich mit dem Kopf aufgeschlagen, teilte die Polizei mit. Das Unglück passierte im Anwesen einer Familie in Wittgert (Kreis Westerwald), der 38-Jährige war ein Bekannter. Die Reanimation des Mannes sei erfolglos geblieben, er starb noch vor Ort, hieß es weiter. Die genauen Abläufe seien Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.