Unwetter in Italien, Frankreich, Spanien: In diesen Regionen müssen Urlauber aufpassen

1 Rund um die Alpen – besonders in Italien – drohen über Ostern Unwetter (Symbolbild) Foto: /IMAGO/Alessandro Bremec

Die Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer sind auch an Ostern ein beliebtes Reiseziel. Baden ist um diese Jahreszeit zwar nur für Hartgesottene etwas – aber das Meer und milde Temperaturen locken trotzdem viele Urlauber an.

In diesem Jahr könnte es um die Feiertage aber richtig ungemütlich werden. In den Alpen hat der Regen schon eingesetzt. Laut Wetterprognosen können bis Dienstag nach Ostern im Extremfall bis zu 600 Liter Regen auf den Quadratmeter fallen, warnt das Portal wetter.com. In Deutschland entspricht das in manchen Regionen den Regenmengen eines ganzen Jahres.

Unwetter am Mittelmeer: „Alarmstufe Rot“ für Italien

Besonders betroffen sind laut kachelmannwetter.de das Aostatal und das Piemont in Italien – dort können bis Gründonnerstag „enorme Abflussmengen aus den Alpen“ zusammenkommen. Das Portal wetter.de schreibt von einer „Alarmstufe Rot“ für Italien.

Vorsicht geboten ist zudem in einem Streifen von Südfrankreich und Monaco, der sich über die Schweiz bis nach Norditalien erstreckt. Brenzlig kann es in Norditalien auch in Ligurien, der Lombardei und Südtirol werden. Auch der Westbalkan muss sich laut Vorhersage auf Unwetter einstellen.

Unwetter am Mittelmeer: diese Regionen könnte es treffen

Aostatal

Piemont

Ligurien

Lombardaei

Südtirol

Südfrankreich

Westbalkan

Nord-Portugal

äußerste Westen Spaniens

Unwetter am Mittelmeer: Aktuelle Wetterlage in Italien und Frankreich

Die enormen Regenmengen kommen dadurch zustande, dass kühle Luft über Frankreich in Richtung Mittelmeer strömt. Gleichzeitig gelangen wärmere Luftmassen über die Adria nach Norden. An der Grenze der beiden Strömungen „pumpt“ sich die Luft regelrecht mit Feuchtigkeit voll.

Laut Meteorologen können die Regenmengen zu Sturzfluten und Hangrutschen führen. Besonders achtsam sollten Camper sein, die an Flüssen, in Hanglagen oder engen Tälern nächtigen. Meteorologe Dominik Jung von wetter.net hat einen Appell an Urlauber: „Im Zweifel lieber frühzeitig abreisen.“ Sonst könne es schnell lebensgefährlich werden.