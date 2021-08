Unwetter in Hochdorf

1 Auch der Bereich beim Kinderhaus Im Hof wurde bei dem Unwetter am 23. Juni samt Pegelmesser geflutet. Foto: oh

Hagel und große Wassermassen haben Ende Juni auch in Hochdorf Schäden hinterlassen. Die Frage, was man aus dem Unwetter für die Zukunft lernen kann, war jetzt Thema im Gemeinderat.

Hochdorf - Am Abend des 23. Juni ging alles sehr schnell. Mit dem extremen Hagel kamen Unmengen an Wasser. Das Ergebnis: Vielerorts verstopfte Kanalschächte und Einläufe, überflutete Straßen, erodierte Feldwege, abgebrochene Äste, vom Hagel beschädigte Autos, Scheiben und Rollläden, dazu zahlreiche vollgelaufene Keller. 24 Einsätze verteilt über den ganzen Ort hatte die Feuerwehr zu bewältigen, viele Bürger hatten sich zudem so gut es ging selbst beholfen. Auch gemeindeeigene Gebäude wie die Breitwiesenhalle, Schulhaus und -pavillon, Kindergärten und die Seniorenwohnanlage haben etwas abbekommen.