Unwetter in Aalen

1 Ein Ehepaar wird auf einem Waldfriedhof in Aalen von einem herunterstürzenden Ast getroffen. (Symbolbild) Foto: IMAGO//Norbert Neetz

In Aalen wird ein Ehepaar am Freitag bei einer Beerdigung auf einem Waldfriedhof von einem etwa zehn Meter langen Ast getroffen. Rettungskräfte bringen die zwei Verletzten in ein Krankenhaus.















Link kopiert

Ein Ehepaar ist am Freitag auf dem Waldfriedhof in Aalen von einem rund zehn Meter langen Ast getroffen worden. Das Ehepaar wurde dabei verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Der 76-jährige Mann und seine 68-jährige Ehefrau waren gerade auf einer Beerdigung, als das Unglück geschah. Der Ast mit einem Durchmesser von etwa 10 bis 15 Zentimeter war wegen eines heftigen Sturms von einem Baum abgebrochen. Die Ehefrau wurde laut Polizei mittelschwer verletzt, ihr Mann leicht.