Feuerwehreinsatz in Leinfelden-Echterdingen Brand eines Schuppens greift auf Wohnhaus über

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Leinfelden-Echterdingen in die Gladiolenstraße gerufen. Dort stand ein Schuppen in Vollbrand, die Flammen hatten bereits auf das Haus daneben übergegriffen.