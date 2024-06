Unwetter im Kreis Esslingen: Wasser in Unterführung und Baum aufs Dach gestürzt – Zwei Autos beschädigt

1 Die Feuerwehr konnte in Leinfelden einen steckengebliebenen Autofahrer befreien und das Wasser aus einer überfluteten Unterführung abpumpen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Im Kreis Esslingen sind am Donnerstag zwei Autos durch das Unwetter schwer beschädigt worden. In einem Fall stürzte ein Baum auf ein fahrendes Auto, in einem zweiten blieb ein Fahrer in einer überfluteten Unterführung stecken.











Im Kreis Esslingen wurden zwei Autos während des Unwetters am Dienstag beschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, wie die Polizei berichtet.

Eine 24-Jährige hatte dabei ordentlich Glück: Gegen 19.30 Uhr war in der Neuhauser Straße in Ostfildern-Nellingen ein Baum auf das Dach ihres Seat gestürzt. Die Frau blieb körperlich unverletzt, der Unfall jagte ihr aber einen gehörigen Schrecken ein. Die Feuerwehr konnte den Baum von der Straße entfernen. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

Auto bleibt in Unterführung stecken

In Oberaichen blieb ungefähr zur gleichen Zeit ein 36-Jähriger in der S-Bahnunterführung am Bahnhof stecken. Wegen des Starkregens hatte sich in der Unterführung an der Raiffeisenstraße eine Menge Wasser gesammelt. Der 376-Jährige hatte dies unterschätzt und war mit seinem Auto in Richtung Rohrer Straße in die Unterführung gefahren. Er blieb mit seinem Auto stecken und der Motor seines Wagens ging aus. Weil er sich aufgrund des Wasserdrucks nicht selbst befreien konnte, rief er über den Notruf die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Wagen aus der Unterführung ziehen und den Fahrer befreien. Im Anschluss wurde die Unterführung zeitweise gesperrt und das Wasser durch die Feuerwehr abgepumpt. Vorsorglich waren auch Mitarbeiter des DLRG ausgerückt.