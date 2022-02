1 Ein Wintergewitter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag vielerorts Schnee und Glätte verursacht. (Symbolbild). Foto: dpa/Andreas Rosar

Kreis Esslingen - In der Nacht von Sonntag auf Montag sorgte ein Wintergewitter für zahlreiche Turbulenzen: Teils kräftige Sturmböen sind bereits ab Sonntagmittag über den Landkreis gezogen. In der Nacht kamen Schneeregen, Blitz, Donner sowie in den höheren Lagen Schneefall hinzu.

Für Chaos haben Schnee und Glätte vor allem auf der Autobahn 8 zwischen Weilheim/Teck und Ulm gesorgt: Der Albaufstieg der A8 musste in der Nacht von Sonntag auf Montag bei Gruibingen (Kreis Göppingen) zwischenzeitlich gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher aus Ulm bestätigte. Die Fahrzeuge seien wegen der Witterung schlicht nicht mehr weitergekommen. Zumindest Richtung Stuttgart fließe der Verkehr nun wieder, sagte er am Montagmorgen. Es habe viele Unfälle in der Region bereits seit Sonntagabend gegeben, meist seien die Menschen zu schnell auf zu glatter Fahrbahn unterwegs gewesen. Vereinzelt seien Beteiligte auch verletzt worden.

Im Enzkreis sorgte das Unwetter am Sonntag für Überschwemmungen. Verantwortlich für das turbulente Wetter ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) das Sturmtief Roxana über Skandinavien.

Stellenweise gefährlich kann es auf den Straßen noch einmal in der in der Nacht zum Dienstag werden. Laut DWD ist oberhalb von etwa 400 Metern streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen.