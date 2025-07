Unwetter im Kreis Böblingen: Hagel fällt Baum in Gärtringen

1 Eisberg aus Hagelkörnern am Dienstagmittag in Gärtringen Foto: Feuerwehr Gärtringen

Nicht nur in Sipplingen am Bodensee fielen Hagelmassen aus dem Himmel: In Gärtringen regnete es ebenfalls Eis.











Link kopiert

Durchlöcherte Rollläden und ein umgefallener Baum: Über Gärtringen ist am Dienstagnachmittag ein kräftiges Hagelgewitter niedergegangen und hat Schäden verursacht. „Es sah spektakulär aus“, sagte der Gärtringer Feuerwehrkommandant Markus Priesching. Zeitweise verwandelte sich der Ort in eine Winterlandschaft, als gegen 14.15 Uhr Tischtennisball große Hagelkörner niedergingen. Das Unwetter war heftig, aber auch schnell vorbei und beschränkte sich auf einen Bereich von wenigen Hundert Meter Ausdehnung. In Stuttgart sorgten Fallböen des Gewitters für eine merkliche Abkühlung um fünf bis zehn Grad, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch am Bodensee, auf der Schwäbischen Alb und im Hochschwarzwald kam es zu Hitzegewittern.