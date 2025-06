Unwetter im Kreis Böblingen: Feuerwehr ist vorbereitet

1 Am Mittwoch sollen schwere Unwetter über den Süden Deutschlands ziehen. Foto: Andreas Rosar/dpa

Am Mittwochnachmittag sind heftige Gewitter für den Landkreis vorhergesagt. Die Böblinger Feuerwehr ist vorbereitet.











Link kopiert

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwochnachmittag vor schweren Gewittern in Baden-Württemberg – auch im Kreis Böblingen. Eine Kaltfront bringe Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Einsatzkräfte in Böblingen sind gerüstet für den Fall der Fälle, informiert die Pressestelle der Stadt Böblingen. Die Feuerwehr sei generell umfassend auf Einsatzlagen wie Brände, Verkehrsunfälle und Unwetter vorbereitet – und bei etwaigen Großereignissen natürlich in besonderer Alarmbereitschaft.

Tagsüber ist die Feuerwache Böblingen mit einem Löschzug hauptamtlich besetzt, nachts übernehmen zwei Einsatzkräfte kleinere Einsätze, informiert die Verwaltung. Die Freiwillige Feuerwehr stehe bei größeren Lagen, am Wochenende und in der Nachtzeit zur Verfügung. Bei sogenannten „Flächenlagen“ koordiniere der Führungsstab der Feuerwehr Böblingen die Einsätze von der Feuerwache aus.

Die Stadt Böblingen habe in den vergangenen Jahren Maßnahmen ergriffen, um sich auf Starkregenereignisse vorzubereiten. „Die Stadtentwässerung hat sehr gute bauliche Maßnahmen geschaffen, die Hochwasser abfedern und die Ableitung der plötzlichen Wassermassen sicherstellen“, heißt es vonseiten der Stadt. Man rechne daher nicht mit besonderen Ereignissen, sei aber auf alle Eventualitäten vorbereitet – die Gefahr sei allgegenwärtig.

Die Stadtverwaltung rät den Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Böblingen, folgende Tipps zu beachten:

Aufenthalt im Freien meiden: Bei Unwettern sollte man sich nicht unnötig im Freien aufhalten und Schutz in Gebäuden suchen.

Fahrten vermeiden: Auf „unnötige Fahrten“ sollte verzichtet werden, um sich im Straßenverkehr keiner Gefahr auszusetzen.

Entwässerung sicherstellen: Entwässerungsrinnen von Laub und Schmutz reinigen und Kanaleinläufe vor Kellereingängen säubern, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.

Bäume überprüfen: Bäume im Garten regelmäßig begutachten, um Sturmschäden vorzubeugen.

Lose Gegenstände sichern: Bei angekündigtem Sturm lose Gartenmöbel und andere Gegenstände sichern und ins Haus stellen.

An Haustiere denken.