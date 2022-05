1 Stuttgart im Sommer: Die nächsten Tage werden heiß (Archivbild). Foto: imago images/Lichtgut/Max Kovalenko

Die nächsten Tage werden heiß. Bis zu 32 Grad sind in Stuttgart drin. Aber mit der Hitze steigt auch das Gewitterrisiko.















Link kopiert

Den Menschen in Stuttgart und der Region stehen heiße Tage bevor – und mit der Hitze steigt auch die Unwettergefahr. Der Freitag wird laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der bislang heißeste Tag des Jahres, bevor es in der Nacht zum Samstag heftige Gewitter geben kann.

Am Mittwochnachmittag könnten in Stuttgart bereits hochsommerliche 28 Grad erreicht werden, sagt Marco Puckert vom DWD am Schnarrenberg in Stuttgart. Auch der Donnerstag wird schön und mit 30 Grad noch ein bisschen heißer. Über den Tag könne es zu einer stärkeren Quellbewölkung kommen. „Dann kann es auch regional begrenzt erste und vereinzelte Gewitter geben“, erklärt Puckert. „Die fangen über dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb an und können örtlich starken Regen oder sogar Hagel im Gepäck haben. Es ist aber fraglich, ob sie auch über dem Flachland niedergehen.“

Am Freitag sind 32 Grad drin

Der Freitag wird dann voraussichtlich der heißeste Tag, den Stuttgart in diesem Jahr bisher erlebt hat: Auf 32 Grad kann das Thermometer klettern, dazu gibt es Sonne satt. Bereits im Laufe des Tages kann sich die Hitze laut DWD dann auch in Gewittern entladen.

In der Nacht zum Samstag sei das Gewitterrisiko dann am höchsten, sagt der DWD-Mann: „Dann steht uns ein Luftmassenwandel bevor. Eine Kaltfront zieht über uns hinweg und damit einhergehen Schauer und Gewitter.“ Dazu bläst ein böiger Wind, bei Gewitter sind auch Sturmböen möglich.

Am Samstag beruhigt sich diese Gewitterlage schnell, die ganz große Hitze ist dann auch vorerst vorbei: Das Wochenende wird freundlich und mit 24 bis 25 Grad nicht mehr ganz so heiß.