Unwetter – auch im Südwesten: Schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel am Freitag

Schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel am Freitag

1 In Teilen Deutschlands kam es am Freitag zu schweren Gewittern – auch der Südwesten war betroffen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

In Teilen Deutschlands – darunter auch Baden-Württemberg – hat es am Freitag schwere Unwetter gegeben. In den betroffenen Gebieten seien Überflutungen von Kellern und Straßen möglich.











In Teilen Deutschlands – darunter auch im Südwesten – hat es am Freitag schwere Gewitter gegeben. Betroffen waren nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. In den betroffenen Gebieten seien Überflutungen von Kellern und Straßen möglich.

Wie der DWD mitteilte, handelt es sich um schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. In einem breiten Streifen zwischen der Eifel und dem Pfälzer Wald bis in das Sauerland gebe es starke Windböen, ab dem Freitagabend auch an der Küste.

Während es am Freitag also noch ungemütlich zugeht, wartet das Wochenende laut Deutschem Wetterdienst mit besserem Wetter auf. Auch die Sonne soll sich blicken lassen.