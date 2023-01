1 Ein Model wirbt für den „Unverschämten Zug“, der am 28. Januar in Stuttgart startet. Foto: /Andi Bell

So bunt ist Stuttgart: Am 28. Januar rollt die etwas andere schwäbische Eisenbahn mit Lack, Leder und Glitzer über die Dörfer. Die Erotik-Party auf Rädern ist fast ausverkauft und widerlegt das Klischee, die Stadt sei spießig.















Am Bodensee gibt’s das Torture Ship, auch unter dem Namen SM-Schiff bekannt, das zur schrillen Fetischparty aufs Wasser bittet – in Stuttgart ist’s der „Unverschämte Zug“, der lustbetont und freizügig bis um 4 Uhr in der Frühe über die Dörfer rollt. Am 28. Januar startet am späten Abend die wohl abgefahrenste Sause der Stadt im Hauptbahnhof.