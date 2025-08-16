Unterwegs mit X 4 und X 7: FDP für Weiterbetrieb der Expressbuslinien

1 Der Expressbuslinie 7 droht die Einstellung wie auch der Linie X 4. Foto: Otto-H. Häusser

Um die Kostenverteilung besser regulieren zu können, fordern die FDP-Abgeordneten Birnstock und Jung vom Landtag mehr Informationen zu den Expressbuslinien X 4 und X 7.











Schnell unterwegs sein mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Fildern, das machen die beiden Expressbuslinien möglich: Die Linie X 4 von Degerloch nach Nürtingen über Bernhausen, Sielmingen, Wolfschlugen und die Linie X 7 von Degerloch über Plattenhardt, Bonlanden nach Harthausen. Doch es ist zu befürchten, dass dieser Service der Vergangenheit angehört: Die Förderung des Landes wurde schon im vergangenen Jahr von 75 Prozent des Defizits auf 50 Prozent reduziert, 2027 soll die Förderung komplett eingestellt werden. Inzwischen aber könnten diese Busse schon ab Oktober dieses Jahres in den Depots bleiben, da wohl eine Finanzierungslücke besteht.

Da ist die Forderung naheliegend, der Landkreis Esslingen möge einschreiten. Doch der weist dies zurück mit Blick auf die eigene schlechte Kassenlage. Die Rede ist von etwa 350.000 Euro jährlich für einen Weiterbetrieb. Viel Geld für eine Einrichtung, die mit der Finanzierung bisher nichts zu tun hatte.

Mehr als eine Million Fahrgäste 2023

Die FDP-Abgeordneten Dennis Birnstock und Christian Jung haben deshalb eine entsprechende Anfrage an die Landesregierung formuliert: „Wir wollen mehr Klarheit in die Sache bringen und dazu aktuelle Zahlen und Maßnahmen erfahren“, so Birnstock, „denn alle wollen eine zufriedenstellende Lösung.“ Dazu müsse die Finanzlage des Landkreises erörtert werden und damit auch die Lastenverteilung zwischen den Kommunen. Birnstock: „Man kann als Landesregierung nicht erwarten, dass die Kosten für ein neu geschaffenes ÖPNV-Angebot nach erfolgreicher Bewährungsphase einfach auf die kommunale Ebene abgewälzt werden.“ Und als Nutzerzahl hat das grüne Verkehrsministerium für 2023 mehr als eine Million Fahrgäste angegeben.

FDP-Politiker verwundert über Grünen-Petition

Derzeit läuft eine Petition für den Erhalt von X 4 und X 7. Dass die aber von den Grünen im Landkreis kommt, verwundert die FDP. „Man muss sich schon fragen, warum die Grünen vor Ort nicht ihren direkten Einfluss über die grünen Landtags- und Regierungsmitglieder nutzen, um den Weiterbetrieb der Expressbuslinien zu erreichen“, so Birnstock: „Denn neben dem grünen Verkehrsminister gibt es noch den grünen Ministerpräsidenten, der auch Abgeordneter des Wahlkreises Nürtingen ist. Und es gibt den grünen Fraktionsvorsitzenden im Landtag, der auch Abgeordneter des Landkreises Esslingen ist.“