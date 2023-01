13 Mit dem Wohnmobil – und zum Beispiel mit Rädern – kann man perfekt die Region erkunden: so wie hier im Kreis Esslingen in Neuffen. Foto: Horst Rudel

Reisen mit dem Wohnmobil haben seit der Corona-Pandemie viele neue Anhänger gefunden. Egal ob am See, mitten in den Weinbergen oder in der Stadt: In der Region Stuttgart gibt es zahlreiche hübsche Stellplätze.















Die Wohnmobil-Branche hat in den vergangenen Jahren einen wahren Boom erlebt. Vor allem während der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach den Camping-Mobilen enorm angestiegen. Es wurden fast dreimal so viele Mobile zugelassen in Deutschland wie vor der Pandemie. Kein Wunder, liegen die Vorteile doch klar auf der Hand: Man ist frei, kann hinfahren wohin man möchte und ist auf kein Hotel oder ähnliches angewiesen. Auch im Kreis Ludwigsburg sowie den Regionen Esslingen, Böblingen, Leonberg und im Rems-Murr-Kreis gibt es Stellplätze, die sich sehen lassen können. Wir stellen ein paar der schönsten vor.