Unterwäsche Mey von der Alb: Von biederen Schlüpfern zu modernen Dessous

1 So präsentiert sich die Firma Mey: Junge und ältere Personen sollen dort fündig werden, es gibt klassische Nacht- und Unterwäsche, aber auch „hocherotische Dessous“, wie der Chef sagt. Foto: Mey

Bald wird die Firma Mey 100 Jahre alt. Jüngst hat sie einen großen Wandel vollzogen: von braver „Oma-Unterwäsche“ hin zur sexy Dessous-Marke. Damit ist das Unternehmen aus Albstadt so erfolgreich wie nie.











Link kopiert

In der Serie „Poetry Lemon“ (dt.: Zitronenpoesie) sind BH und Slip durchsichtig. Auch das Stringhöschen in der Farbe „dunkler Trüffel“ oder der BH aus der Serie „Delightful“ (dt.: entzückend) erinnern nicht an den Kleiderschrank der schwäbischen Klischee-Hausfrau, die vor allem auf Qualität achtet. Zugleich gibt es im Portfolio des Wäscheherstellers Mey auch Unterhosen, die bis zum Bauchnabel gehen, schlichte, weiße BHs und Baumwollschlafanzüge. „Wir bieten heute von hocherotischen Dessous bis zum Langbeinschlüpfer alles an“, sagt der Geschäftsführer Matthias Mey.