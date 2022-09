1 Ziel der Opposition im Untersuchungsausschuss des Landtages: Innenminister und CDU-Landeschef Thomas Strobl. Foto: dpa/Marijan Murat

Wie gut führen Innenminister Thomas Strobl und die Behördenspitzen die Polizei in Baden-Württemberg? Das wird nun ein Fall für den Landtag.















Wunderdinge sind nicht zu erwarten. Wenn sich der baden-württembergische Landtag von Freitag an mit Missständen in den Polizeibehörden und in diesem Zusammenhang mit dem Verhalten von Innenminister Thomas Strobl befasst, wird es auch um Wahrheitsfindung gehen, gewiss. Aber zu solchen Ausschüssen gehört ebenso: Politische Konkurrenten sollen geschwächt, eigene Leute aus der Schusslinie gezogen werden.