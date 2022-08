1 Hermann Beck (links) und Friedemann Gschwind wollen sich mit ihrem Unterstützungskreis für die Erweiterung und Modernisierung der Esslinger Stadtbücherei stark machen. Foto: privat

Der Vorstoß des Esslinger Oberbürgermeisters Matthias Klopfer, die Erweiterung und Modernisierung der Stadtbücherei in die 30er-Jahre zu verschieben, wird heiß diskutiert. Ein Unterstützungskreis möchte verhindern, dass das Projekt einfach aufgeschoben wird.















Der Vorstoß von OB Matthias Klopfer, die Erweiterung und Modernisierung der Esslinger Stadtbücherei bis in die 2030er-Jahre zu verschieben und bis dahin nur eine „kleine, feine Sanierung“ vorzusehen, hat viele erst einmal sprachlos gemacht. Nach dem klaren Bürgerentscheid vom Februar 2019 schien das Projekt gesetzt – nun beruft man sich im Rathaus auf massiv gestiegene Kosten und eine schwierige Finanzlage. Der Gemeinderat soll am 21. November entscheiden – bis dahin will die Stadt die Bürger genauer informieren.