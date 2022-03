1 Britta Brenner, die Oberärztin der Kinder-Intensivstation, begutachtet mit Wolfgang Hanselmann einen der Inkubatoren. Foto: Barbara Scherer

Der einstige Klinik-Verwaltungsdirektor Wolfgang Hanselmann sammelt seit 23 Jahren Zahngold, um die Esslinger Kinder-Intensivstation zu unterstützen. Gut zwei Millionen Euro sind so zusammengekommen. Das Geld ist hoch willkommen.















Wolfgang Hanselmann hat ein großes Herz. Lange Jahre war er Verwaltungsdirektor am Klinikum Esslingen, und das Schicksal kranker Kinder hat ihn stets besonders berührt. Die jüngsten Patientinnen und Patienten werden an der Klinik für Kinder und Jugendliche auf hohem Niveau versorgt. Damit Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal dort möglichst gute Voraussetzungen für ihre Arbeit vorfinden, hat Hanselmann zusammen mit der Kreiszahnärzteschaft die Aktion „Zahngold für Kinder“ ins Leben gerufen, die in 23 Jahren gut zwei Millionen Euro an Spendengeldern für die Kinder-Intensivstation am Klinikum Esslingen mobilisiert hat.

Gemeinsam mit Hans-Henning Holfeld, dem damaligen Vorstand der Kreiszahnärzteschaft, hatte Wolfgang Hanselmann die Aktion auf den Weg gebracht – die Idee hatte er aus einer Stuttgarter Praxis, in der er seit 40 Jahren als Patient behandelt wird. „Dort wurde schon länger Zahngold für die Behandlung kranker Kinder gesammelt“, erinnert er sich. „Irgendwann dachte ich mir: Solch eine Aktion könnten wir auch für unsere Kinderklinik starten.“ Und er überzeugte die Kreiszahnärzteschaft vor allem mit dem Argument, dass die Spenden nicht beliebig, sondern zielgerichtet an eine Abteilung mit Alleinstellungsmerkmal im Landkreis gehen sollten. Das war damals der neonatologische Schwerpunkt an der Esslinger Klinik, der mittlerweile Perinatalzentrum Level 1 ist.

25 Zahnärzte im Landkreis machen mit. „Es könnten aber ruhig noch mehr Zahnärzte sein“, sagt Hanselmann. Seit dem Start der Aktion vor 23 Jahren werden in Zahnarztpraxen im Landkreis Esslingen Sammelbehälter aufgestellt, in die Patienten ihr altes Zahngold aus Plomben, Inlays und Brücken einwerfen können. Gesammelt wird aber auch alter oder defekter Schmuck mit Edelmetallanteil. „Wenn es darum geht, kranken Kindern zu helfen, sind viele Menschen besonders hilfsbereit“, berichtet Hanselmann von seinen Erfahrungen. Das Metall geht zur Firma Bego, die das Abscheiden des Edelmetalls besorgt. Mit dem Erlös wird die Arbeit der Kinder-Intensivstation unterstützt.

Berührende Erlebnisse

Hanselmann hat im Lauf der Jahre als Spendensammler viele sehr persönliche Geschichten erlebt: „Nach einem Aufruf im Radio, Zahngold zu spenden, hat mir eine Frau aus Karlsruhe ihren gesamten Familienschmuck geschickt“, erinnert er sich. Oder er denkt an die indonesische Familie, deren Söhnchen im Klinikum Esslingen gerettet wurde. Aus Dankbarkeit übertrug die Familie Hanselmann einen Goldbarren – ihre finanzielle Reserve. Ein weiteres Paar spendete die Eheringe der Großeltern.

202 045,85 Euro standen auf dem jüngsten Scheck, den Wolfgang Hanselmann nun an die Esslinger Klinik für Kinder und Jugendliche übergeben hat. Mit dieser stolzen Summe verabschiedet sich der einstige Verwaltungsdirektor von der Aktion. In diesem Jahr feiert er seinen 70. Geburtstag: „Da kann man schon mal darüber nachdenken, die Arbeit in jüngere Hände zu legen“, findet er. Seine Nachfolge tritt Michael Hedtrich, der Kaufmännische Direktor des Klinikums, an. Hedtrich ist geradezu prädestiniert für diese Aufgabe: „Ich war selbst ein Frühchen, und mein Vater hatte ein Zahnlabor.“

Der Bedarf an Geräten steigt

Die Station, die Neu- und Frühgeborene versorgt, hat dank der Spenden aus der Aktion „Zahngold für Kinder“ über die Jahre medizinische Geräte wie Inkubatoren, Beatmungssysteme, Überwachungsmonitore, Videolaryngoskope oder Ultraschallgeräte gekauft. „Die aktuelle Spende soll für die Anschaffung von neuen Transport-Inkubatoren für den Baby-Notarztwagen verwendet werden“, erklärt Christian von Schnakenburg, der Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche. Wie wichtig die Unterstützung ist, bestätigt der Geschäftsführer des Klinikums, Matthias Ziegler: „Das Budget ist zu klein, um den stetig wachsenden Bedarf zu decken.“ Die Abteilung versorgte vergangenes Jahr rund 400 Neu- und Frühgeborene. 25 Babys wogen weniger als 1500 Gramm.

Frühchen in guten Händen

Neonatologie

Dieser Bereich der Medizin befasst sich mit speziellen Problemen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen sowie deren Behandlung.

Rund um die Uhr

Das Perinatalzentrum am Klinikum Esslingen bietet werdenden Eltern und ihrem Baby eine maximale Rund-um-die-Uhr-Versorgung. Vor allem schwerkranke Kinder und viel zu früh geborene Frühchen werden hier optimal versorgt und behandelt. Das Esslinger Perinatalzentrum erfüllt auch hinsichtlich der technischen und personellen Ausstattung alle Voraussetzungen eines Level-I-Zentrums und gehört damit zu den Zentren der höchsten Versorgungsstufe.

Ausstattung

In der Esslinger Kinder-Intensivstation und in der Neonatologie stehen speziell ausgebildetes Personal und modernste Medizintechnik – inklusive sechs Beatmungsplätzen und acht Intensivüberwachungsplätzen – zur Verfügung. Bei Risikoschwangerschaften ist das Team des Perinatalzentrums bereits bei der Geburt anwesend, sorgt für höchste Sicherheit für Mutter und Kind und übernimmt die weitere Betreuung.