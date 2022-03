1 Sandsäcke füllen und Molotowcocktails basteln – so rüsten sich, wie das aktuelle Bild zeigt, viele Menschen in Poltawa für eine drohende Invasion russischer Truppen. Foto: oh

Kreis Esslingen - Seit vergangener Woche steht das Telefon bei mir nicht mehr still.“ Birgitta Wallrauch, die in Ostfilderns Stadtverwaltung die Städtepartnerschaften koordiniert, ist überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Viele Menschen fragen angesichts der grausigen Kriegsbilder, wie sie den Menschen in der Ukraine helfen können. Ähnlich geht es Wallrauchs Kolleginnen in den Rathäusern in Leinfelden-Echterdingen. Die drei Filderkommunen verbindet seit 1988 eine Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Poltawa. Gemeinsam haben die Oberbürgermeister Christof Bolay, Roland Klenk und Christoph Traub nun eine koordinierte Hilfsaktion mit Online-Plattformen gestartet.