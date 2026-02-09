Unternehmensübergabe: Wenn die Kinder die Firma erben

Wenn die Kinder die Firma erben

1 Die Konzentration auf die jeweiligen Stärken ist das, was die Zusammenarbeit von Hanna (vorne) und David Schaaf (2. v. r.) bei der Schaaf GmbH aus Stuttgart ausmacht. Foto: Eva Herschmann

Geschwisterbeziehungen bergen Konfliktpotenzial – erst recht, wenn Bruder und Schwester gemeinsam den elterlichen Betrieb übernehmen. Wie man ein Debakel vermeidet.











Der 10. April 2020 markiert auf den ersten Blick eine Zäsur in der Unternehmensgeschichte der Autohausgruppe Senger: An jenem Tag starb Inhaber und Geschäftsführer Andreas Senger, der das Unternehmen seit 1984 in zweiter Generation geführt hatte, mit 65 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion. Ein Schock – aber in unternehmerischer Hinsicht ging es trotzdem beinahe nahtlos weiter.