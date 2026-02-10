Unternehmen in Ostfildern: Europaweit besondere Miniaturen – In der Welt der klitzekleinen Dinge
6
Die Mitarbeiterin Nimet Dogan klebt die feinen Miniaturen. Sie arbeitet seit 1987 Reutter Miniaturen. Foto: Caroline Holowiecki

Das Familienunternehmen Reutter aus Kemnat hat eine fast 80-jährige Tradition. Mit handgemachten Miniaturen und Sammlerstücken sticht die Firma europaweit heraus.

Eine Torte, eine Flasche Sekt mit Gläsern, Blumen, Geschenke und das gute Porzellanservice. Alles, was zur Geburtstagsüberraschung gehört, hat Nimet Dogan auf dem antik anmutenden Tisch platziert. Gute zwei Minuten hat sie dafür gebraucht. Das wäre schon schnell, wenn es sich um eine normale Geburtstagstafel handeln würde. Der Tisch, den die Mitarbeiterin von Reutter Miniaturen zu decken hat, ist winzig klein – eine detailgetreue Miniatur im Maßstab 1:12.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.