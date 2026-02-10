Unternehmen in Ostfildern: Europaweit besondere Miniaturen – In der Welt der klitzekleinen Dinge

Europaweit besondere Miniaturen – In der Welt der klitzekleinen Dinge

Die Mitarbeiterin Nimet Dogan klebt die feinen Miniaturen. Sie arbeitet seit 1987 Reutter Miniaturen.

Das Familienunternehmen Reutter aus Kemnat hat eine fast 80-jährige Tradition. Mit handgemachten Miniaturen und Sammlerstücken sticht die Firma europaweit heraus.











Eine Torte, eine Flasche Sekt mit Gläsern, Blumen, Geschenke und das gute Porzellanservice. Alles, was zur Geburtstagsüberraschung gehört, hat Nimet Dogan auf dem antik anmutenden Tisch platziert. Gute zwei Minuten hat sie dafür gebraucht. Das wäre schon schnell, wenn es sich um eine normale Geburtstagstafel handeln würde. Der Tisch, den die Mitarbeiterin von Reutter Miniaturen zu decken hat, ist winzig klein – eine detailgetreue Miniatur im Maßstab 1:12.