1 Während des „Tags der Ausbildung“ können Schülerinnen und Schüler die Roboter selbst steuern. Foto: /Ines Rudel

Das japanische Unternehmen Fanuc hat seine Hauptniederlassung in Neuhausen auf den Fildern. Vor allem Produkte aus dem Bereich Robotik sind nach Angaben des Unternehmens stark nachgefragt – auch wegen des Fachkräftemangels in vielen Branchen.















Link kopiert

Gelbe Maschinen, die frisch gewaschene Leintücher falten, Backwaren aus Kisten in Regale einsortieren, große Autoteile auf Förderbändern montieren oder auch Bahnstrecken reparieren – die Einsatzmöglichkeiten der Roboter in der Industrie sind offenbar vielfältiger, als so mancher Laie im ersten Moment vermuten wird. Industrieroboter gelten als das Rückgrat vieler moderner Fertigungsanlagen und gewinnen in Zeiten von Industrie 4.0 und dem Internet of Things immer mehr an Bedeutung. Vielleicht ist auch deshalb „rosig“ das Wort, mit dem Nils Tersteegen, Marketingleiter bei Fanuc, die Aussichten des Unternehmens, das sich auf Automatisierung spezialisiert hat und ihre Deutschland-Hauptniederlassung in Neuhausen hat, beschreibt.