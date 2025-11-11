Unternehmen in der Region Stuttgart: So viel Weihnachtsgeld zahlen Bosch, Mercedes, Stihl und Co.

So viel Weihnachtsgeld zahlen Bosch, Mercedes, Stihl und Co.

1 Für viele Beschäftigte gibt es in diesen Wochen beim Blick auf den Kontoauszug einen Grund zur Freude: Das Weihnachtsgeld wird ausgezahlt. Foto: IMAGO/Sven Simon

Es ist wieder Weihnachtsgeld-Zeit. Bosch, Mercedes, Stihl und andere Firmen zahlen einen Extra–Groschen. Doch nicht überall profitieren die Beschäftigten gleichermaßen.











Link kopiert

Bei vielen Beschäftigten in der Region Stuttgart klingelt im November das Konto lauter als sonst – das Weihnachtsgeld ist da. Laut Hans-Böckler-Stiftung erhalten bundesweit 52 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine solche Sonderzahlung, in tarifgebundenen Betrieben sogar 77 Prozent. In der Region zeigt sich deutlich: Wo Tarifverträge gelten, fällt das Extra üppig aus.