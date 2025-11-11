Unternehmen in der Region Stuttgart: So viel Weihnachtsgeld zahlen Bosch, Mercedes, Stihl und Co.
1
Für viele Beschäftigte gibt es in diesen Wochen beim Blick auf den Kontoauszug einen Grund zur Freude: Das Weihnachtsgeld wird ausgezahlt. Foto: IMAGO/Sven Simon

Es ist wieder Weihnachtsgeld-Zeit. Bosch, Mercedes, Stihl und andere Firmen zahlen einen Extra–Groschen. Doch nicht überall profitieren die Beschäftigten gleichermaßen.

Bei vielen Beschäftigten in der Region Stuttgart klingelt im November das Konto lauter als sonst – das Weihnachtsgeld ist da. Laut Hans-Böckler-Stiftung erhalten bundesweit 52 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine solche Sonderzahlung, in tarifgebundenen Betrieben sogar 77 Prozent. In der Region zeigt sich deutlich: Wo Tarifverträge gelten, fällt das Extra üppig aus.

