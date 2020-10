1 Der b&b-Geschäftsführer David Beck zeigt sein neues Studio „Gate 22“. Das Studio kann mit modernster Technik ein Tor zwischen realer und digitaler Welt öffnen. Foto: Ines Rudel

Die Corona-Krise hat vielen Unternehmen zugesetzt. Die Veranstaltungstechniker von b&b wollen mit einem modernen Studio die Krise meistern.

Filderstadt - Fast nichts geht mehr seit März in der Veranstaltungsbranche. Die Corona-Krise hat viele Unternehmen lahmgelegt. Und niemand weiß, ob und wann das Geschäft mit Events wieder in gewohntem Umfang laufen wird. Trotzdem will David Beck die Zwangspause nicht mit Nichtstun vergeuden. Im Gegenteil. Der Geschäftsführer der in Filderstadt ansässigen b&b Eventtechnik GmbH hat aus der Not eine Tugend gemacht und investiert, obwohl er gerade so gut wie keine Einkünfte hat.