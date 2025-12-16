Unternehmen im Kreis Esslingen: Verliert die Industrie ihre Bedeutung in der Region?
Viele Industriebetriebe im Kreis Esslingen haben mit schwacher Inlandsnachfrage zu kämpfen. Foto: imago/Rupert Oberhäuser

Die Industrie im Kreis Esslingen steht vor Veränderungen. Unsicherheiten und eine schwache Inlandsnachfrage belasten die Unternehmen. Wandelt sich die Region zum Ruhestandsparadies?

Die Stimmung in vielen Unternehmen im Kreis Esslingen ist weiter negativ. Vor allem die für den Standort so prägende Industrie schätzt ihre Lage mit knapper Mehrheit als negativ ein. Bekannte Firmen im Kreis Esslingen beschreiben anhaltende Unsicherheiten im Markt, die Auswirkungen auf die Absatzzahlen haben – und damit auch auf die Beschäftigungspläne von Betrieben. Die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Esslingen-Nürtingen, Vanessa Bachofer, sieht den Wirtschaftsbereich entsprechend vor großen Veränderungen, die aber auch Chancen bieten können. Und entwirft ein mögliches Szenario für die Region: Könnte die sich vom Industriezentrum in ein Ruhestandsparadies entwickeln?

