Unternehmen Grimm’s aus Hochdorf: Japandilook fürs Kinderzimmer – Was sich dahinter verbirgt

Japandilook fürs Kinderzimmer – Was sich dahinter verbirgt

1 Elke (links) und Maxi Grimm präsentieren ihre Holzspielwaren im Kombination zu den neuen Möbeln. Foto: Roberto Bulgrin

Das Hochdorfer Unternehmen Grimm’s bietet neuerdings neben Holzspielmaterialien auch Möbel im schlichten Japandilook an.











Die Firma Grimm’s ist bekannt für hochwertige Holzspielwaren, die von Hochdorf in alle Welt versandt werden. Neu im Programm sind Tische, Bänke und Regale für Kinder und Erwachsene im angesagten Japandilook, einer Mischung aus natürlichem Skandi- und Japanlook, die mehr Ruhe in bunte und oft überfüllte Kinderzimmer bringen sollen. Diese Möbel werden neuerdings in Hochdorf unter dem niederländischen Markennamen Woodchuck montiert und zum Teil auch getischlert.