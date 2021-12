1 Bei Benz & Co. Catering zeigen sich die Angestellten zufrieden mit der Vier-Tage-Woche. Foto: Benz & Co. Catering/Simone Schneider

Das Köngener Catering Unternehmen Benz & Co. Catering hat die Vier-Tage-Woche eingeführt. Geschäftsführer Marcel Benz möchte dadurch die Gastronomiebranche attraktiver machen. Das Ziel: mehr Personal finden.















Kreis Esslingen - Es ist der Traum vieler Arbeitnehmer: Vier Tage arbeiten und an drei Tagen frei haben- und das bei vollem Gehalt. In dem Köngener Catering Unternehmen Benz & Co. Catering ist das nun Wirklichkeit geworden. Ein halbes Jahr lang testet die Firma, die 72 Mitarbeiter und etliche Aushilfskräfte beschäftigt, das Vier-Tage-Modell. Damit möchte Geschäftsführer Marcel Benz die Gastronomie wieder attraktiver machen und neues Personal gewinnen. Die Branche habe einen schlechten Ruf, erklärt Benz. Es sei ein anstrengender Beruf, in dem man auch am Wochenende und abends arbeiten müsse. Schon vor Corona sei es schwierig gewesen, Personal zu finden, sagt der Geschäftsführer. Die Pandemie habe die Lage dramatisch verschärft. Es herrsche ein großer Mangel an Aushilfskräften.