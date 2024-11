Unterlenningen im Kreis Esslingen: Täter scheitern bei Geldautomaten-Sprengung – Haus stark beschädigt

6 Die Täter wollten einen Geldautomaten sprengen, was allerdings misslang. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

Am frühen Mittwochmorgen werden Anwohner in der Kirchheimer Straße in Unterlenningen von einer Explosion geweckt. Unbekannte hatten versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Die Täter flüchteten, die Polizei sucht nun Zeugen.











Bislang unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen versucht, einen Geldautomaten einer Bank in der Kirchheimer Straße in Unterlenningen (Kreis Esslingen) zu sprengen. Der Automat hielt allerdings stand, die Täter flüchteten ohne Beute. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, hatten Zeugen nach der Explosion gegen 3.45 Uhr die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, hatten sich die Unbekannten schon aus dem Staub gemacht. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass es den Tätern nicht gelungen war, den Automaten zu sprengen. Das Haus sei allerdings stark beschädigt worden. Durch die Explosion wurde glücklicherweise niemand verletzt, es entstand jedoch ein hoher Schaden, den die Beamten noch nicht beziffern können.

Bewohner kommen in einer Bäckerei unter

Da anfangs nicht klar war, ob das Haus nach der Explosion weiterhin bewohnbar ist, wurden die Bewohner vorläufig in einer nahegelegenen Bäckerei untergebracht. Ein Statiker rückte an und gab Entwarnung, sodass die Bewohner am Morgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Von den unbekannten Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um mehrere Personen handelte, die mit einem dunklen Auto vom Tatort geflohen waren. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden.