Untergruppenbach bei Heilbronn: Drei Schwerverletzte bei Unfall - zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Eine 21-jährige Autofahrerin kommt von der Straße ab und verliert die Kontrolle über ihren Wagen. Es gibt einen Frontalzusammenstoß mit drei Schwerverletzten.











Bei einem Unfall in Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) sind drei Personen schwer verletzt worden. Zwei Rettungshubschrauber seien am Samstag im Einsatz gewesen, um Verletzte ins Krankenhaus zu bringen, teilte die Polizei mit.

Zu dem Unfall kam es vermutlich, weil eine 21-jährige Autofahrerin leicht in den Grünstreifen abkam und danach die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie sei frontal mit dem Auto eines 60-Jährigen kollidiert, hieß es von der Polizei. Die 52-jährige Beifahrerin des getroffenen Autos sei schwer verletzt worden, sie kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Die beiden Fahrer wurden per Rettungshubschrauber zur Behandlung gebracht.

Die Kreisstraße 2086 musste für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Sachschaden wurde nach Polizeiangaben zunächst auf 14 000 Euro geschätzt.